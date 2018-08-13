В Сумгайыте ликвидирован еще один участник гянджинских событий, планировавший теракт

БАКУ /Trend/ - Во время операции, проведенной 10 августа сотрудниками МВД в Сумгайыте, был ликвидирован оказавший вооруженное сопротивление участник событий в Гяндже Рагимов Мураз Чапай оглу (1989), планировавший убийство имама Гянджи и сотрудников полиции во время церемонии Ашура, сообщили в понедельник Trend в правоохранительных органах.

Склонявшийся к радикальным религиозным течениям Рагимов намеревался совершить взрыв в столице до конкурса «Евровидение» в 2012 году. Тогда он был осужден за то, что в его квартире была найдена граната.

Отбывая срок в исправительном учреждении, Рагимов повторно был привлечен к уголовной ответственности, и осужден за хранение запрещенного предмета.

Находясь в исправительном учреждении, он примкнул к Движению «Мусульманское единство», начав проявлять более агрессивную позицию.

После участия в беспорядках в Гяндже 10 июля Рагимов приехал в столицу, чтобы избежать ареста, и скрывался на различных съемных квартирах.

Ранее генпрокуратура Азербайджана сообщила, что благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности по событиям в Гяндже, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск.

У лиц, обезвреженных во время оперативных мер в Гяндже, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены, и как вещественные доказательства изъяты автоматы, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.