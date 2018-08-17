Материалы о массовой вырубке деревьев в Хачмазе направлены в районную прокуратуру

БАКУ /Trend/ - Сотрудники пятого регионального управления министерства экологии и природных ресурсов провели очередной рейд, во время которого была выявлена незаконная вырубка 11 тополей в селе Гарагуртлу Хачмазского района, говорится в сообщении пресс-службы министерства, распространенном в пятницу.

В ходе разбирательства было установлено, что деревья вырублены жителем Хачмазского района Назимом Абасовым. В результате действий Абасова был нанесен ущерб на сумму 2470 манатов.

По факту в отношении Абасова был составлен акт. Собранные материалы направлены в Хачмазскую районную прокуратуру для дачи правовой оценки и принятия мер.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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