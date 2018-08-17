Задержаны лица, совершившие кражу в бакинском метро

17 августа 2018 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В отделение полиции Бакинского метрополитена поступила информация о краже документов и кошелька у жителя Бейлаганского района на станции «Насими», говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу.

В результате проведенных мер подозреваемые в краже были задержаны на территории поселка Сабунчи.

В ходе расследования было установлено, что это - ранее судимые житель Шеки Неймат Мусаев и житель Баку Шахаддин Пиралиев. Во время личного досмотра у них был обнаружен и изъят героин.

Выяснилось, что пострадавший уснул в поезде, чем воспользовался один из задержанных - Мусаев, который, украв у него кошелек с деньгами и документами, передал его своему знакомому - Пиралиеву.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку прибыла делегация во главе с главнокомандующим силами жандармерии Турции (ФОТО)
Общество 14 августа 16:56
В Азербайджане уничтожено до двух тонн наркосодержащих растений
Происшествия 11 августа 10:14
Российский холдинг заинтересован продолжать поставки в Азербайджан вагонов метро
Бизнес 10 августа 19:44
В Азербайджане 15 человек арестованы за поджоги
Происшествия 9 августа 18:08
СГБ и МВД Азербайджана провели совместную операцию в южном регионе
Происшествия 9 августа 12:25
В Пираллахинском районе Баку изъято более 97 кг марихуаны и конопли
Происшествия 8 августа 17:46
Лента новостей
В детских домах Азербайджана увеличилось число детей
Общество 15:37
В Азербайджане проведена дезинфекция на рынках по продаже скота живым весом
Общество 15:33
В Азербайджане будет рассмотрен вопрос ответсвенности учителей за слабые результаты учеников
Общество 15:26
Таджикистан и Узбекистан подписали Договор о стратегическом партнерстве
Таджикистан 15:19
Посол Малайзии завершил дипмиссию в Азербайджане (ФОТО)
Политика 15:18
В Сирию из Ливана за сутки вернулись почти 120 человек
Арабские страны 15:16
Китайская компания примет участие в строительстве сельхозхаба в регионе Казахстана
Бизнес 15:08
В Ташкенте появится отель Hilton
Бизнес 14:57
В Азербайджане появится клуб инвесторов для финансирования стартапов - министр
ИКТ 14:51