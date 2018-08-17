В Азербайджане за четыре дня задержано около 90 незаконных мигрантов (ФОТО)

17 августа 2018 17:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мероприятий Государственной миграционной службы Азербайджана по пресечению незаконной миграции за четыре дня было задержано в общей сложности 87 иностранцев, являющихся гражданами различных стран, говорится в пятницу в сообщении миграционной службы.

Было установлено, что 78 из них незаконно проживали на территории страны, семь иностранцев не проживали по месту регистрации, двое нарушили цели прибытия в Азербайджана.

В отношении задержанных 78 иностранцев были приняты административные решения, в отношении других иностранцев проводятся соответствующие мероприятия по их выдворению за пределы Азербайджана.

Госслужба продолжает борьбу с незаконной миграцией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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