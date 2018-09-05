В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с отравлением в одном из кафе

5 сентября 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане возбуждено уголовное дело в связи с отравлением в одном из кафе.

Об этом в среду говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

Согласно сообщению, жители города Шабран Ровшан Гашимов, Гешем Мамедов, Фейаз Гасымов и Мехман Дуньямалиев были размещены в Сальянскую районную центральную больницу с диагнозом "пищевое отравление".

В результате расследования было установлено, что эти лица принесли с собой в кафе "Гилавар" копченую рыбу, купленную в принадлежащем Фуаду Меджидову продовольственном магазине. В связи с тем, что после приема в пищу этой рыбы у них возникли проблемы со здоровьем, они обратились в больницу.

Специалисты Агентства пищевой безопасности взяли образцы копченой рыбы из магазина и направили их на лабораторную диагностику.

По данному факту в следственном отделении районного отдела полиции было возбуждено уголовное дело по статье 200.3 (намеренное производство некачественной продукции, а также ее продажа или сбыт такой продукции, сокрытие ее не качественности, приведшее по неосторожности к нанесению менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшему). Были назначены соответствующие экспертизы с целью установления причин отравления.

В настоящий момент продолжаются необходимые следственные действия по установлению круга виновных лиц.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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