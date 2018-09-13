В Азербайджане оштрафованы граждане Саудовской Аравии за незаконную охоту

13 сентября 2018 11:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники регионального управления экологии и природных ресурсов № 3 министерства экологии и природных ресурсов задержали трех граждан Саудовской Аравии на территории села Узунбабалы Нефтчалинского района, пытавшихся заняться незаконной охотой, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в четверг.

У них было изъято три охотничьих ружья, 50 патронов.

Каждый из виновных в административном порядке был оштрафован на сумму в две тысячи манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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