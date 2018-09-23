В Баку произошло извержение вулкана Отман-Бозда (ВИДЕО)

23 сентября 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку произошло извержение вулкана Отман-Боздаг. Об этом Trend сообщил директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

Первое извержение произошло утром в 08:53, второе - в 09:58. В Настоящее время процесс извержения продолжается. Высота пламени составляет 200-300 метров. На участке образовалось много трещин глубиной до 40 метров.

Последнее извержение на втором по размеру грязевом вулкане мира Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.

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