В Баку произошло извержение вулкана Отман-Бозда (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Баку произошло извержение вулкана Отман-Боздаг. Об этом Trend сообщил директор Государственного природного заповедника группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова министерства экологии и природных ресурсов Джейхун Пашаев.

Первое извержение произошло утром в 08:53, второе - в 09:58. В Настоящее время процесс извержения продолжается. Высота пламени составляет 200-300 метров. На участке образовалось много трещин глубиной до 40 метров.

Последнее извержение на втором по размеру грязевом вулкане мира Отман-Боздаг произошло 6 февраля 2017 года.

