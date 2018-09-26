В Азербайджане задержан фальшивомонетчик

БАКУ /Trend/ - Житель Сабирабадского района Рашад Халилзаде задержан за изготовление фальшивых денег, говорится в сообщении МВД, распространенном в среду.

Житель города Сабирабад И.Акперов 22 сентября обратился в Сабирабадский РОП, сказав, что в этот день в его магазин пришел юноша, который, оплатил покупку сигарет купюрой в 100 манатов. После того как выяснилось, что купюра фальшивая, владелец магазина отнес купюру в районный отдел полиции.

Расследование установило, что купюру юноше дали два его земляка, последние сказали, что купюру им дал мужчина, по миени Рашад Халилзаде. Он был задержан, и в ходе оперативных мер было установлено, что помимо обнаруженной поддельной купюры Рашад Халилзаде изготовил еще 18 фальшивых купюр номиналом в 100 манатов и 22 купюры по 50 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 204 (изготовление, приобретение или продажа фальшивых денег или ценных бумаг) УК Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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