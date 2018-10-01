Азербайджанская железная дорога назвала причину столкновения автобуса с поездом (Обновляется)

16:15 (GMT+4) В столкновении пассажирского автобуса с поездом в бакинском поселке Бина нет никакой вины машиниста поезда, сказала Trend глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Севиндж Гадирова,

По ее словам, водитель автобуса заехал на охраняемую территорию, въезд на которую запрещен.

"Эта территория является охраняемой. Шлагбаумы с обеих сторон железной дороги были закрыты", - отметила Гадирова.

Глава пресс-службы добавила, что скорость поезда составляла 30 километров в час. Водитель автобуса, несмотря на то, что шлагбаумы были закрыты, выехал на путь и столкнулся с поездом. По ее словам, в настоящее время проводится расследование на месте происшествия.

15:53 (GMT+4) Число пострадавших в результате столкновения автобуса номер 160 с поездом достигло 20 человек. Об этом сказал Trend глава пресс-службы министерства здравоохранения Парвиз Абубекиров

По его словам, семеро пострадавших - женщины, 10 - мужчины, трое - дети. Один пострадавший ребенок скончался по дороге в больницу.

15:33 (GMT+4) Пассажирский автобус с госномером 10-TG-106 маршрута номер 160 в понедельник столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского района, сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве

Ответственные лица Бакинского транспортного агентства находятся на месте происшествия. Дополнительная информация в связи с происшествием будет предоставлена позже.

15:25 (GMT+4) Скончался один из пострадавших в результате столкновения в поселке Бина Хазарского района Баку автобуса номер 160 с поездом.

Об этом в понедельник сказала Trend сотрудница пресс-службы министерства здравоохранения Азербайджана Сафая Ахмедова.

Как сообщили Trend в городской клинической больнице номер 3, в результате происшествия скончался несовершеннолетний мальчик.

В настоящее время в больницу поступило 12 человек, их состояние оценивается как тяжелое.

Пресс-служба минздрава сообщила, что на место происшествия направлено 10 бригад скорой помощи.

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