Два сотрудника Госкомтаможни Азербайджана уволены за контрабанду (ВИДЕО)

2 октября 2018 20:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два сотрудника Государственного таможенного комитета Азербайджана освобождены от занимаемой должности за контрабанду.

Об этом во вторник говорится в сообщении госкомитета.

Согласно сообщению, прибывший авиарейсом Дубай-Баку гражданин Азербайджана Назим Мухтаров после прохождения таможенной границы был задержан и был проведен досмотр принадлежащей ему ручной клади. В ходе досмотра в его багаже были обнаружены 79 незадекларированных мобильных телефонов İphone, два мобильных телефона Samsung, три наушника для İphone, пять адаптеров, 19 пустых коробок и две карты памяти емкостью 240 GB марки Kinqston.

В ходе расследования указанного факта было установлено, что Мухтаров, вступив в сговор с неизвестным человек, заключил сделку с инспектором Главного таможенного управления на воздушном транспорте Аризом Бехдуд оглу Гусейнли о том, что через таможенный контроль контрабандным путем будут пронесены эти мобильные устройства. Таким образом, они осуществили контрабанду мобильных телефонов и аксессуаров общей стоимостью 197120 манатов.

Также было установлено, что инспектор Главного таможенного управления на воздушном транспорте Ариз Гусейнли вместе с другим сотрудником управления, начальником поста Рахманом Гасым оглу Алиевым за 500 долларов создали условия, чтобы пронести контрабандным путем через таможенный контроль парфюмерные и косметические принадлежности в крупном размере, а также мобильные телефоны.

Согласно соответствующему приказу председателя Государственного таможенного комитета Ариз Гусейнли и Рахман Алиев немедленно были освобождены от занимаемой должности. В отношении сотрудников таможни, злоупотребивших должностными полномочиями, были собраны соответствующие материалы. Началось служебное расследование для направления этих материалов в Генеральную прокуратуру.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Госкомтаможня об импорте электромобилей в Азербайджан (Эксклюзив)
Бизнес 1 октября 20:38
Госкомтаможни Азербайджана проводит тренинг для представителей СМИ (ФОТО)
Бизнес 26 сентября 17:42
Госкомтаможня Азербайджана установит на границе с Ираном новое оборудование
Общество 25 сентября 20:52
За два года таможенные поступления в казну Азербайджана от е-торговли выросли в 20 раз - зампред
Бизнес 24 сентября 14:32
Реформы в таможенной сфере Азербайджана охватят три направления - зампред Госкомтаможни
Бизнес 20 сентября 12:19
Азербайджан увеличил экспорт почти на 80%
Бизнес 14 сентября 16:25
Лента новостей
В Азербайджане в сентябре проведено около 20 ярмарок труда (ФОТО)
Общество 21:06
Македонию готовы принять в НАТО под новым названием
В мире 20:52
В Испании представили прототип сверхскоростного поезда Hyperloop - СМИ
Европа 20:44
Парламент Армении принял законопроект о внесении изменений в закон «О регламенте НС»
Армения 20:26
В Пентагоне заявили, что передача С-300 Дамаску не влияет на операции США в Сирии
США 20:18
ЕС окажет поддержку Азербайджану в усилении конкурентоспособности плодоовощного сектора (ФОТО)
Бизнес 20:07
Узбекистан и Нижегородская область будут сотрудничать в сельском хозяйстве и образовании
Бизнес 19:56
В Навои будет создан почтово-грузовой кластер
Бизнес 19:40
ExxonMobil реализует в Узбекистане уникальный для Центральной Азии проект
Энергетика 19:37