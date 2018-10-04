Минэкологи расследовало жалобу о вырубке деревьев в Габалинском районе

4 октября 2018 19:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовало поступившую жалобу о массовой вырубке деревьев на лесной территории в селе Дизахлы Габалинского района, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

В ходе расследования было установлено, что деревья вырублены не на территории лесного фонда, а приусадебных участках, принадлежащих жителям вышеназванного села Ширазу Османову и Мехману Умарову.

Во время осмотра их приусадебных участков было установлено, что срублено три ореховых дерева и два тополя. Жители признались, что срубили и продали деревья для покрытия материальных потребностей.

Несмотря на факт вырубки деревьев, требования существующего законодательства не позволяют привлечь этих лиц к ответственности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии Азербайджана проведет велопробег в Баку
Общество 15:07
В Сумгайыте задержаны рыбаки-браконьеры
Происшествия 1 октября 19:34
Обнародован прогноз погоды на октябрь в Азербайджане
Общество 1 октября 19:05
Минэкологии Азербайджана предоставило время владельцам каменных карьеров для устранения недочетов
Общество 27 сентября 17:30
В Баку более 15 домов торжеств оштрафованы за загрязнение атмосферы
Общество 21 сентября 17:11
Нужно бить тревогу в связи с загрязнением побережья Каспия пластиковыми отходами - минэкологии
Общество 14 сентября 15:07
Лента новостей
Замглавы МИД КНДР проведет переговоры с представителями Китая и России
Другие страны 20:18
Рынок криптовалют в ожидании решения Комиссии по ценным бумагам и биржам США
ИКТ 19:59
Халаф Халафов: Баку готов укреплять и расширять отношения с Берлином во всех сферах
Политика 19:59
Посол Афганистана в Азербайджане завершил дипмиссию (ФОТО)
Политика 19:49
Воздушный транспорт является самым популярным для туристических поездок в Турцию
Туризм 19:45
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку воздушного компрессора
Тендеры 19:38
Правительство Черногории предложило штрафовать не встающих при звуках гимна
Европа 19:33
Казахстан и Румыния создают совместный инвестфонд
Бизнес 19:30
На ряде улиц и проспектов Баку наблюдаются заторы
Общество 19:25