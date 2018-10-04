Минэкологи расследовало жалобу о вырубке деревьев в Габалинском районе

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана на месте расследовало поступившую жалобу о массовой вырубке деревьев на лесной территории в селе Дизахлы Габалинского района, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

В ходе расследования было установлено, что деревья вырублены не на территории лесного фонда, а приусадебных участках, принадлежащих жителям вышеназванного села Ширазу Османову и Мехману Умарову.

Во время осмотра их приусадебных участков было установлено, что срублено три ореховых дерева и два тополя. Жители признались, что срубили и продали деревья для покрытия материальных потребностей.

Несмотря на факт вырубки деревьев, требования существующего законодательства не позволяют привлечь этих лиц к ответственности.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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