Минэкологии Азербайджана оштрафовало браконьера на крупную сумму

БАКУ /Trend/ - На территории села Гарагашлы Имишлинского района сотрудники третьего Регионального управления экологии и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов задержали жителя района Рустама Алескерова, пытавшегося заняться незаконной охотой, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в пятницу.

У него было изъято охотничье ружье.

По факту в отношении браконьера был составлен протокол и выписан штраф в размере 1 000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.