Минэкологии Азербайджана оштрафовало браконьера на крупную сумму

5 октября 2018 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории села Гарагашлы Имишлинского района сотрудники третьего Регионального управления экологии и природных ресурсов министерства экологии и природных ресурсов задержали жителя района Рустама Алескерова, пытавшегося заняться незаконной охотой, говорится в сообщении минэкологии, распространенном в пятницу.

У него было изъято охотничье ружье.

По факту в отношении браконьера был составлен протокол и выписан штраф в размере 1 000 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Задержан браконьер, стрелявший в егерей в Гызылагаджском национальном парке
Происшествия 3 октября 11:07
В Азербайджане оштрафованы браконьеры, в том числе иностранец
Происшествия 1 октября 18:23
В Азербайджане задержаны браконьеры, охотившиеся на занесенного в «Красную книгу» сокола
Происшествия 27 сентября 12:51
В Билясуварском районе Азербайджана оштрафованы на крупную сумму браконьеры
Общество 17 сентября 15:17
В Азербайджане выявлено около 50 фактов загрязнения Каспия
Общество 14 сентября 15:27
В Азербайджане выявлены факты нарушений в связи с загрязнением Каспия рядом предприятий
Общество 14 сентября 14:59
Лента новостей
Генерал Вотел: США не хотят военного конфликта с Ираном
Иран 15:01
Туркменистан объявил тендер в рамках проекта по месторождению "Галкыныш"
Тендеры 15:00
Азербайджан переходит на новую систему идентификации граждан
ИКТ 15:00
В рамках проекта IGB проводятся завершающие процедуры перед началом строительства
Энергетика 14:58
Туркменистан закупит геофизическое оборудование и трубы
Тендеры 14:56
Решение азербайджанского стартапа будет использовано для аудита финучреждений Нью-Йорка
ИКТ 14:50
Азербайджан инвестировал в тюркоязычные государства более 14 млрд долларов - министр
Бизнес 14:49
Лейла Абдуллаева: Азербайджан поднимет вопрос перед МИД России об инициативе Акопян организовать незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 14:46
В Израиле появятся "тихие" вагоны
Израиль 14:46