В Азербайджане задержано более 90 незаконных мигрантов (ФОТО)

5 октября 2018 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ходе мер, проведенных за последние четыре дня против незаконной миграции, Государственной миграционной службой Азербайджана было задержано 92 иностранца, говорится в сообщении службы, распространенном в пятницу.

Среди задержанных лиц 18 человек нарушили заявленные цели приезда в Азербайджан, пятеро проживали не по месту регистрации, 69 человек незаконно проживали на территории страны.

В отношении 68 задержанных иностранцев были приняты административные решения, в отношении других принимаются соответствующие меры по выдворению за пределы Азербайджана.

Служба продолжает меры в рамках борьбы с незаконной миграцией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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