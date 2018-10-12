Жители частных домов в бакинском поселке Бадамдар предупреждены в связи с оползнем

12 октября 2018 15:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ночью 12 октября на горном склоне вблизи построенной ранее опорной стены на Бадамдарском шоссе в одноименном поселке Сабаильского района Баку произошло проседание почвы. Жители восьми частных домов в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Об этом говорится в сообщении районной Исполнительной власти, распространенном в пятницу.

На месте происшествия побывали члены Комиссии по чрезвычайным ситуациям, руководство ИВ Сабаильского района и Республиканского центра сейсмологической службы, специалисты МЧС и министерства экологии и природных ресурсов. Специалисты соответствующих структур проводят на территории исследования, говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности на участке Бадамдарского шоссе в оползневой зоне ограничено движение транспортных средств. Также приостановлена деятельность близлежащих объектов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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