Сейсмоцентр АН Азербайджана начал исследования в связи с оползнем

12 октября 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана приступил к исследованиям на Бадамдарском шоссе (дорога, соединяющая пос. Бадамдар с «20-м участком») в Сабаильском районе Баку, говорится в сообщении информационного отдела центра, распространенном в пятницу.

В ходе предстоящих комплексных мер будут исследованы динамика развития и направление оползня, размеры территории, где он произошел, глубина и т.д.

Напомним, что в начале этого года Республиканский сейсмоцентр на протяжении нескольких месяцев проводил комплексные исследования в связи с оползнем на Баиловском склоне, результаты которых были представлены в Кабмин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Приостановлено газоснабжение домов в зоне оползня в Баку
Общество 16:40
Приостановлено электроснабжение территории в зоне оползня в Баку
Происшествия 16:08
Жители частных домов в бакинском поселке Бадамдар предупреждены в связи с оползнем
Происшествия 15:04
На Баилово в Баку активизировался оползневый процесс, движение в зоне оползня ограничено
Происшествия 12:48
Жертвами оползня в Колумбии стали не менее 11 человек
Другие страны 11 октября 19:23
В Азербайджане на многих дорогах произошли оползни и обвалы
Общество 2 октября 18:58
Лента новостей
Любовь, заклинания и свадьба – фестиваль в Баку (ФОТО)
Культура 17:19
В Азербайджане в этом году развелось около 10 тыс. супружеских пар
Общество 17:19
В Узбекистане вновь не работают Facebook и YouTube
ИКТ 17:12
В Азербайджане арестованы лица, применившие силу в отношении сотрудников лесничества
Происшествия 17:10
ОПЕК обнародовала прогнозы по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 17:02
В Афганистане в 2018 году погибли почти три тысячи мирных жителей
Арабские страны 16:56
Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство
Общество 16:54
МИД Китая заявил, что поддерживает контакт с США на всех уровнях
Китай 16:52
Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 11
США 16:47