В оползневой зоне в Баку продолжается активность

13 октября 2018 10:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Активность в динамике оползня на Баиловском склоне продолжается, и ниже опорной стены наблюдается движение массы. Об этом в субботу сказала Trend глава пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

Специалисты экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства продолжают наблюдать за оползневой зоной .

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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