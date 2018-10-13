Оползневая зона в Бадамдаре была отнесена к склонным к оползням территориям - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Территория на Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку, где наблюдается оползень, изначально является склонной к оползням зоной. Об этом в субботу сказал начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведывательной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По словам Гаралова, еще до недавнего оползня данная территория была включена в «Атлас, склонных к оползням территорий в Абшеронском районе», который был подготовлен министерством экологии и природных ресурсов и утвержден Кабинетом министров. В атласе с точностью были отмечены контуры склонных к оползням территорий. «Этот оползневый процесс также был обозначен контурами. В результате оползня часть асфальта осталась под сошедшими оползневыми массами», - сказал начальник экспедиции.

Отметив, что наблюдения продолжаются, Гаралов добавил, что после оползня создан штаб под руководством замминистра минэкологии Новруза Гулиева: «Они работают в режиме дежурств, и проводят наблюдения каждый час».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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