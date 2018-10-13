Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В связи с повышением риска оползня на автомобильной дороге 20-ый участок - Бадамдар на территории Сабаильского района города Баку Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) расширила исследовательские работы на этом участке, говорится сообщении информационного отдела Центра, распространенном в субботу.

По поручению генерального директора РЦСС Гурбана Йетирмишли сотрудники различных отделов центра, находящиеся в полевой экспедиции, были отозваны и привлечены к исследовательским работам, проводимым в оползневой зоне.

В настоящее время сотрудники РЦСС работают на участке в усиленном режиме.

Напомним, что с 11 октября Центр провел комплексные исследования в оползневой зоне в нескольких направлениях.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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