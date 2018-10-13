Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне (ФОТО)

13 октября 2018 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с повышением риска оползня на автомобильной дороге 20-ый участок - Бадамдар на территории Сабаильского района города Баку Республиканский центр сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) расширила исследовательские работы на этом участке, говорится сообщении информационного отдела Центра, распространенном в субботу.

По поручению генерального директора РЦСС Гурбана Йетирмишли сотрудники различных отделов центра, находящиеся в полевой экспедиции, были отозваны и привлечены к исследовательским работам, проводимым в оползневой зоне.

В настоящее время сотрудники РЦСС работают на участке в усиленном режиме.

Напомним, что с 11 октября Центр провел комплексные исследования в оползневой зоне в нескольких направлениях.

Напомним, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Активность оползня в Баку сохраняется - минэкологии
Происшествия 16:59
В Китае более 24,5 тысячи жителей эвакуировали из-за схода оползня
Китай 14:40
Оползневая зона в Бадамдаре была отнесена к склонным к оползням территориям - минэкологии
Происшествия 14:14
Оползневая зона в Баку контролируется, и угрозы для человеческой жизни нет - минэкологии
Происшествия 13:19
ИВ Баку: Одна из причин оползня – отсутствие канализационной системы
Общество 12:03
В верхней части Бадамдарского шоссе в Баку продолжаются опасные оползневые процессы – вице-премьер
Происшествия 11:26
Лента новостей
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 17:04
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 17:02
Активность оползня в Баку сохраняется - минэкологии
Происшествия 16:59
В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев
Общество 16:55
Телепередача производства Baku Media Center удостоена приза Международного фестиваля (ФОТО)
Общество 16:40
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)
Политика 16:35
Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди
Общество 16:15
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку плёнки
Тендеры 16:12
Узбекско-корейское газохимическое предприятие объявляет тендер на закупку скользящей добавки
Тендеры 16:08