В оползневой зоне в Баку все еще наблюдается движение грунта - минэкологии

16 октября 2018 00:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне по правую сторону автомобильной дороги 20-й участок - Бадамдар в Баку снова наблюдается движение мелких частей грунта.

Об этом говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

"В динамике оползневых процессов сохраняется напряженность", - говорится в сообщении.

Отметим, что в 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлках подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

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