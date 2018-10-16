Оползень не представляет угрозы для бакинской телебашни - минэкологии

БАКУ /Trend/ - Оползень на Бадамдарском шоссе в Сабаильском районе Баку не может повлиять на телебашню.

Об этом сказал во вторник начальник экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азиз Гаралов.

По его словам, ситуация в зоне оползня находится под полным контролем.

«Там постоянно ведутся мониторинги. На территории установлены маяки. Сама телебашня построена на известняке, толщина которого белее 20 метров, и стоит на прочных опорах. Место строительства телебашни выбрано правильно. Поэтому нынешний оползень не представляет угрозы для телебашни и территории, где она расположена», - сказал Гаралов.

Отметим, что периметр оползня на Бадамдарском шоссе расширился в сторону жилых домов. По результатам последних мониторингов, проводимых в оползневой зоне, активность на территории сохраняется.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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