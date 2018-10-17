Мелкие трещины в зоне оползня в Баку заметно увеличились - минэкологии

17 октября 2018 16:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга, проведенного в 15:00 в зоне оползня в Сабаильском районе Баку, напряженность на территории сохраняется, говорится в сообщении штаба, созданного в министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Грунт под строением, которое находится в зоне оползня, может обвалиться, и строение может рухнуть. Наблюдаемые на территории мелкие трещины заметно увеличились.

Минэкологии продолжает мониторинг оползневой зоны.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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