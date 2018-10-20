В зоне оползня в Баку наблюдаются небольшие обвалы

20 октября 2018 12:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно результатам мониторинга на 12:00, в зоне оползня в бакинском поселке Бадамдар продолжает наблюдаться напряженность, говорится в субботу в сообщении штаба министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, наблюдаются небольшие обвалы и движение грунтовых масс вдоль склона, а также увеличение размера трещин.

На маяках, установленных на домах в верхней части зоны, изменений не регистрируется.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В зоне оползня в бакинском поселке образовались новые трещины - минэкологии
Общество 09:57
В зоне оползня в бакинском поселке сохраняется напряженность
Происшествия 19 октября 19:10
Минэкологии Азербайджана о текущей ситуации в оползневых зонах ряда территорий страны
Общество 19 октября 17:52
В зоне оползня на Бадамдаре в Баку активность не наблюдается - минэкологии
Происшествия 19 октября 17:51
Напряженность в оползневых массах на Бадамдарском шоссе в Баку сохраняется - минэкологии
Происшествия 19 октября 17:25
В Бадамдарской оползневой зоне в Баку фиксируется относительное увеличение размеров трещин - минэкологии
Происшествия 19 октября 12:44
Лента новостей
Шойгу: у России и Сингапура хорошие перспективы сотрудничества по безопасности в АТР
Россия 13:30
Крах армянских иллюзий: США призывают Ереван к деоккупации азербайджанских территорий
Точка зрения 13:27
Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане
Общество 13:26
В Калифорнии одномоторный самолет экстренно сел на автомагистраль
США 13:26
В Еврокомиссии назвали положения бюджета Италии "беспрецедентными"
Европа 13:22
Азербайджан может предоставить Пакистану крупный кредит
Бизнес 13:20
В Кабуле произошло несколько взрывов на избирательных участках
Арабские страны 13:18
Европейское рейтинговое агентство ожидает стабильный рост экономики Азербайджана
Бизнес 13:16
Американская компания огласила объемы продаж нефти с азербайджанского блока «Бахар-Гум-Дениз»
Энергетика 13:02