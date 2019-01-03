Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Ханоба» было задержано транспортное средство "Mercedes Sprinter", управляемое гражданином Азербайджана, прибывшим из России, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе прохождения таможенного контроля, гражданин вел себя подозрительно и беспокойно, чем и привлек к себе внимание сотрудников таможенной службы.

Во время проверки в карманах его куртки были обнаружены 54 золотые монеты общим весом 549 граммов.

По данному факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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