Гражданин Азербайджан пытался незаконно ввезти в страну 54 золотые монеты (ВИДЕО)

3 января 2019 11:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту «Ханоба» было задержано транспортное средство "Mercedes Sprinter", управляемое гражданином Азербайджана, прибывшим из России, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

В ходе прохождения таможенного контроля, гражданин вел себя подозрительно и беспокойно, чем и привлек к себе внимание сотрудников таможенной службы.

Во время проверки в карманах его куртки были обнаружены 54 золотые монеты общим весом 549 граммов.

По данному факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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