В бакинском метро скончался пассажир

Сегодня на станции метро «Улдуз» скончался пассажир.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, случай произошёл в вечернее время.

Мужчина, находившийся в вагоне поезда, двигающегося со станции «Ази Асланов», почувствовал себя плохо ближе к станции «Улдуз». С помощью других пассажиров он был высажен на станции «Улдуз». Ему была оказана первая помощь, вызвали врачей. Пассажир скончался на станции.

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