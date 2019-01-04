В бакинском метро скончался пассажир

4 января 2019 21:55 (UTC+04:00)

Сегодня на станции метро «Улдуз» скончался пассажир.

Как сообщил Trend пресс-секретарь ЗАО "Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов, случай произошёл в вечернее время.

Мужчина, находившийся в вагоне поезда, двигающегося со станции «Ази Асланов», почувствовал себя плохо ближе к станции «Улдуз». С помощью других пассажиров он был высажен на станции «Улдуз». Ему была оказана первая помощь, вызвали врачей. Пассажир скончался на станции.

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