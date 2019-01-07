ВС Армении обстреляли экскаватор на азербайджанской стороне (ФОТО)

7 января 2019 16:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шестого января в 15:35 подразделения ВС Армении на участке пограничного боевого пункта вблизи села Кемерли Газахского района обстреляли из снайперского оружия "SVD" калибром 7,62 миллиметра экскаватор, на котором гражданское лицо занималось инженерными работами на расстоянии 450 метров от государственной границы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС) Азербайджана.

Пули угодили в ковш экскаватора и повредили правое стекло кабины.

Пострадавших нет.

ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня на участках пограничных боевых пунктов на линии соприкосновения с противником на территории Газахского и Агстафинского районов.

С начала января по сегодняшний день пограничные боевые пункты Газахского погранотряда были 81 раз обстреляны со стороны ВС Армении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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