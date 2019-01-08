МВД Азербайджана провело операцию по изъятию нелегального оружия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции Сабирабадского РОП задержали жителя района Амиля Мирзоева по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время обыска в доме Мирзоева были найдены и изъяты охотничье ружье марки «ИЖ» и четыре патрона к нему.

Охотничье ружье той же марки было найдено и изъято у другого жителя района Рашада Алиева.

По обоим фактам проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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