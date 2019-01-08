В Азербайджане задержаны начальник таможенного почтового поста и еще три должностных лица

8 января 2019 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны начальник таможенного почтового поста и еще три должностных лица Государственного таможенного комитета, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

В результате оперативных мероприятий, проведенных 6 декабря 2018 года Главным оперативно-следственным управлением Государственного таможенного комитета, были задержаны начальник таможенного почтового поста Исмаил Абдуллаев, заместитель начальника поста Рашад Рзаев, старший инспектор поста Сабухи Гусейнов, старший инспектор отдела сканирования и применения средств технического контроля Элизбар Рагимов, подозреваемые в преступном сговоре с компаниям и лицами, действующими в сфере электронной торговли.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 313, 312, 311,308 и 206 Уголовного кодекса Азербайджана.

За халатное отношение к исполнению служебных обязанностей, грубое нарушение трудовых обязанностей приказом председателя Государственного таможенного комитета указанные лица были отстранены от работы в органах таможни, собранные в их отношении материалы были направлены в Генпрокуратуру для правовой оценки.

Также таможенный комитет отметил, что сегодня была распространена информация, которая не опиралась на официальные сведения.

Комитет сообщает, что общественности не была предоставлена информация в связи с продолжением оперативно-следственных мероприятий.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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