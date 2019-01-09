В Баку произошел взрыв в жилом доме - есть погибшие

9 января 2019 10:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В расположенном в Ясамальском районе Баку одноэтажном деревянном доме, состоящем из двух комнат общей площадью 72 квадратных метров, произошел взрыв, перешедший в пожар, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Взрывная волна обрушила несущую стену дома на автомобиль марки "Tofaş", стоящего во дворе дома. В результате пожара сгорели горючие конструкции дома.

Пожарники и спасатели обнаружили тела членов одной семьи - Мамедова Айдына Аждар оглу (1956), Мамедовой Хураман Джахангир гызы (1962) и Мамедовой Айгюн Айдын гызы (1993).

Находящиеся поблизости дома были защищены от огня.

Пожар был потушен пожарными расчетами.

Соответствующие структуры проводят расследование в связи с происшествием

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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