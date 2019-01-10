В торговой сети «Биржа» в Губе сгорело шесть магазинов (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В торговой сети «Биржа» в азербайджанском городе Губа сгорело шесть магазинов, сообщает в четверг Trend.

Пожар произошел в результате короткого замыкания.

В результате пожара в сети магазинов «Биржа», расположенной в 29-м квартале по проспекту Гейдара Алиева в Губе, сгорели пять магазинов.

С помощью сотрудников МЧС и предпринимателей из этих магазинов была вынесена часть товаров, один магазин сгорел полностью

Привлеченные на место происшествия пожарные расчеты МЧС локализовали огонь.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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