Гражданин Азербайджана задержан за ввоз незадекларированных медикаментов почти на 48 тыс. манатов

10 января 2019 12:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, прибывший авиарейсом Стамбул-Баку, был задержан при пересечении «зеленого коридора», и перенаправлен в «красный коридор» для рентгеновской проверки его багажа, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Осмотр выявил подозрительные изображения в его чемоданах. После проверки было обнаружено 813 блистер лекарственного препарата "Novartis Femara 2.5 mg" и пустые коробки к ним.

По заключению Центра судебной экспертизы минюста, выявленные круглые, желтые таблетки содержат летрозол, и их стоимость определена в размере 47967 манатов.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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