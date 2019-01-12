В Баку задержана гадалка, присвоившая ювелирные украшения (ФОТО)

12 января 2019 13:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Сабунчинского РУП Баку задержали жительницу Сальянского района Фатиму Абдуллаеву, которая, злоупотребляя доверием людей, путем мошенничества присвоила деньги и ювелирные украшения пострадавших, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Задержанная призналась в содеянном. Собранные в ее отношении материалы были направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.

Отметим, что в Сабунчинский РУП Баку обратилась жительница этого района с тем, что летом минувшего года случайно познакомилась в общественном транспорте с женщиной по имени Фатима, которая под предлогом гадания забрала у нее 600 манатов и ювелирные украшения на 4000 манатов.

Не исключено, что женщина на фотографии обманула и других людей. Поэтому лица, пострадавшие от ее незаконных деяний, могут позвонить по номеру «102» МВД, в Сабунчинский РУП или в 12-е отделение полиции этого района.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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