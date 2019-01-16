Госпогранслужба Азербайджана задержала нарушителя границы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 02:25 на территории погранзаставы вблизи села Амирзейидли Бейлаганского района погранотряда «Горадиз» Государственной пограничной службы Азербайджана были обнаружены следы неизвестного лица, ведущие с азербайджанской территории в направлении Ирана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу.

Личный состав погранзаставы и соседних подразделений перекрыл возможные направления передвижения нарушителя границы, и на территории были проведены поисковые меры.

В связи с происшествием был проинформирован пограничный представитель по иранскому участку Асландуз, пограничные органы Ирана усилили меры по охране границы в этом направлении.

В 03:20 был выявлен, и после предупредительного выстрела во время преследования был задержан нарушитель границы, которым оказался житель Бейлаганского района Мурадов Рахиль Масим оглу (1984).

В ходе проверки территории был найден автомат AK-74, один магазин и 19 патронов к нему, а также другие вещи нарушителя границы.

В связи с происшествием продолжаются необходимые оперативно-следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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