Сильный ветер не помешал работе общественного транспорта в Баку - БТА

17 января 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях обеспечения нормальной деятельности городского транспорта в связи с погодными условиями, а также своевременного устранения возможных проблем, Бакинское транспортное агентство (БТА) продолжает свою деятельность в особом режиме, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В результате заранее принятых мер каких-либо неприятных случаев в перевозке пассажиров и организации дорожного движения не наблюдалось.

Маршрутные автобусы двигаются в соответствие с установленным графиком, задержек не наблюдается. Работа маршрутных автобусов находится под контролем в течение всего дня. В связи с этим мобильные группы Агентства оказывают услуг в различных участках центров транспортного обмена и города.

В связи с дождливой погодой, в Баку на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт допустимая скорость снижена на 20 километров час. На электронно-информационных табло установлены предупреждения о скользкой дороге.

Бакинское транспортное агентство рекомендует водителям, соблюдать скоростной лимит на дорогах и требования дорожных знаков. Просьба к пассажирам при ожидании на остановках автобусов быть внимательными.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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