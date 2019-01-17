В Баку госпитализирован водитель опрокинутого ветром большегрузного автомобиля (ФОТО/ВИДЕО)

17 января 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку госпитализирован водитель большегрузного автомобиля (TIR), который был опрокинут сильным ветром, сообщает в четверг Trend.

ДТП произошло на автотрассе Алят-Астара.

Сильный ветер опрокинул автомобиль, ехавший из Баку в направлении Гобустана, на железные отбойники. В результате пострадал водитель, гражданин Турции Иркам Шамиль (1968 года рождения). Прибывшая карета скорой помощи доставила его в Клинический медцентр номер один.

«У него ушибы руки и бедра, состояние нормальное», - сообщили Trend в медцентре.

В результате ДТП нанесен серьезный ущерб дорожной инфраструктуре.

Отметим, что министерство экологии и природных ресурсов предупреждало о резком ухудшении погоды 17-18 января. Синоптики обещали сильный северо-западный ветер, максимальная скорость которого будет достигать 28-33, иногда 35-38 м/с.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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