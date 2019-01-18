У жителя Баку обнаружено более 16 кг марихуаны и порядка 0,5 кг героина (ФОТО)

18 января 2019 14:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Гарадагского РУП обнаружили и изъяли более 16 килограммов марихуаны и 470 граммов героина у жителя Баку Андрея Фоменко, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наркотики были обнаружены на посту ДПС в поселке Сахиль на 36-м километре трассы Баку-Газах, во время проверки автомобиля марки "Mitsubishi" управляемого жителем Баку Т. Керимовым, пассажиром которого был Андрей Фоменко.

В отношении задержанного по данному факту лица в следственном отделе Гарадагского РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана. Оперативные и следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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