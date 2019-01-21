В Баку перевернулась автоцистерна с 22 тоннами сжиженного газа

БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе Баку перевернулась принадлежащая Ирану автоцистерна "Mercedes" с 22 тоннами сжиженного газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Центр управления кризисными ситуациями МЧС проинформировал соответствующие государственные структуры, на место происшествия были привлечены силы противопожарной охраны МЧС, специалисты Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС и SOCAR.

На территории, где произошла авария, были предприняты необходимые меры безопасности.

Цистерна была поднята подъемным краном SOCAR, и в сопровождении Государственной дорожной полиции МВД доставлена на территорию Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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