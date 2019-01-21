В Баку перевернулась автоцистерна с 22 тоннами сжиженного газа

21 января 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Низаминском районе Баку перевернулась принадлежащая Ирану автоцистерна "Mercedes" с 22 тоннами сжиженного газа, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МЧС.

Центр управления кризисными ситуациями МЧС проинформировал соответствующие государственные структуры, на место происшествия были привлечены силы противопожарной охраны МЧС, специалисты Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС и SOCAR.

На территории, где произошла авария, были предприняты необходимые меры безопасности.

Цистерна была поднята подъемным краном SOCAR, и в сопровождении Государственной дорожной полиции МВД доставлена на территорию Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У жителя Баку обнаружено более 16 кг марихуаны и порядка 0,5 кг героина (ФОТО)
Происшествия 18 января 14:18
Азербайджанские нефтяники со второй половины текущего дня вернутся на платформы
Энергетика 18 января 12:02
Азербайджан отказался от приобретения турецких активов немецкой EWE
Энергетика 18 января 11:48
В Азербайджане значительно выросло потребление газа
Энергетика 18 января 11:35
Оглашены планы по использованию азербайджанских плавучих буровых установок в 2019 году
Энергетика 18 января 11:34
"SOCAR карбамид" способствует увеличению высокотехнологичного экспорта Азербайджана - эксперт
Энергетика 17 января 19:32
Лента новостей
Сильный туман не повлиял на работу Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 12:01
С сегодняшнего утра ограничено движение на дороге в поселок Г.З. Гаджиева Сумгайыта
Общество 11:56
Назначен новый председатель правления Ассоциации страховщиков Азербайджана
Финансы 11:51
В декабре прошлого года вырос совокупный капитал зарегистрированных в Турции центральноазиатских компаний
Бизнес 11:20
Гендиректор Американского еврейского комитета о трагедии 20 Января в Баку
Политика 11:16
Бакинская Высшая школа нефти укрепляет партнерские связи с BHGE
Общество 11:06
"Интизар" - опера об истории и событиях в Карабахе (ФОТО)
Культура 11:04
В Азербайджане упрощены условия приобретения социального жилья
Бизнес 11:01
В Боливии 13 человек погибли в результате падения с обрыва автобуса с футбольной командой
Другие страны 10:46