Полиция Абшеронского района о шествии в селе Новханы

31 января 2019 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с 135-ой годовщиной со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде в селе Новханы Абшеронского района в четверг с 11:00 до 14:00 состоялась церемония почтения памяти, где приняли участие три члена Азербайджанской Народной Партии, 135 членов партии «Народного фронта Азербайджана», 25 членов партии «Классического Народного фронта Азербайджана», а также 125 членов партии «Мусават». В целом в церемонии приняли участие 288 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Абшеронское районное управление полиции.

Несмотря на то, что о целях данного мероприятия заранее оповещалось, ведущие функционеры партии Народного фронта начали выкрикивать лозунги политического характера, несоответствующие сути самой церемонии и попытались нарушить общественный порядок.

Однако данная попытка была предотвращена полицией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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