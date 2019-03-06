Распространены видеокадры ночного пожара в бакинском общежитии (ВИДЕО)

6 марта 2019 10:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Распространены видеокадры пожара, произошедшего этой ночью около 01:00 в пятиэтажном общежитии в Наримановском районе Баку, где в настоящее время проживают вынужденные переселенцы из Агдамского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на МЧС.

Отметим, что пожарные вынесли из здания шестерых человек, отравившихся дымом, а также тела Алиевой Элизы Идрис гызы (1953) и Алиева Сурхая Юсиф оглу (1951). Из здания были эвакуированы еще 42 человека.

Пожар потушен, остальная часть здания была защищена от огня.

Соответствующие структуры проводят расследование по факту пожара.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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