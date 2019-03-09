В Баку задержаны иностранцы-мошенники (ФОТО)

9 марта 2019 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В одном из торговых центров в поселке Лекбатан Гарадагского района Баку у гражданина Азербайджана путем мошенничества были отобраны деньги, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Согласно сообщению пресс-службы, житель столицы Али Сафаров обратился в Центр поддержки 102 и заявил, что в момент, когда он находился в торговом центре, два иностранных гражданина, говорящих на турецком языке, подошли к нему и попросили его рассказать о самых крупных банкнотах в Азербайджане. Сафаров показал этим лицам все имевшиеся при себе деньги. Один из иностранцев взял у Сафарова деньги якобы для того, чтобы рассмотреть их. В момент, когда они возвращали Сафарову эти банкноты, иностранцы путем мошенничества присвоили себе 300 манатов и 100 долларов США, принадлежащих Сафарову. В отделении Гарадагского РУП начался поиск подозреваемых лиц. В ходе операции были задержаны граждане Ирана Давуд Могаддами и Йосеф Хади. В своих показаниях задержанные лица признались в том, что путем мошенничества присвоили деньги у Сафарова.

Не исключается, что задержанные иранские граждане совершали аналогичные преступления и в отношении других граждан.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку арестован гражданин с огнестрельным оружием (ФОТО)
Происшествия 10:51
В Баку арестованы родственники-наркодилеры (ФОТО)
Происшествия 14 февраля 16:13
В Азербайджане задержаны владелец и сотрудники сети магазинов Lady Sharm (ФОТО)
Происшествия 4 февраля 16:30
МВД Азербайджана продолжит выполнять свои функции по выдаче ряда документов
Общество 20 января 12:08
В Азербайджане задержаны лица, пытавшиеся продать 1 млн фальшивых рублей (ФОТО)
Происшествия 10 января 14:32
В Азербайджане Управление полиции на водном транспорте обратилось к покупателям рыбы
Общество 30 ноября 2018 15:48
Лента новостей
Пациент в пражской клинике открыл стрельбу в больничной палате
Европа 11:43
Nikkei: Хакеры из КНДР похитили около $570 млн в 2017-2018 годах
Другие страны 11:37
В результате пожара в одном из жилых зданий Баку пострадали два ребенка
Общество 11:26
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Финансы 11:19
МЧС Азербайджана о пожаре в пятиэтажном здании в Баку
Происшествия 11:13
В РФ и Сирии заявили, что ситуация в лагере "Рукбан" ведет к гибели находящихся там детей
Россия 11:12
Актрисы, сыгравшие мужчин (ФОТО)
Интересное 11:01
В Баку арестован гражданин с огнестрельным оружием (ФОТО)
Происшествия 10:51
Пожар в жилом здании Баку потушен: причина возгорания - короткое замыкание (ФОТО) (Обновлено)
Происшествия 10:14