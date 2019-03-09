В Баку арестован гражданин с огнестрельным оружием (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Наримановском районе Баку задержали мужчину с огнестрельным оружием, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Сообщается, что задержанным является ранее судимый Азер Джафарзаде.

При нем было обнаружено один револьвер и два патрона к нему. По словам задержанного, он нашел револьвер и боеприпасы к нему на одном из кладбищ, которые он не сдал добровольно полиции, а оставил себе.

По факту в следственном отделе Нариманского РУП было возбуждено уголовное дело. По решению Наримановского районного суда Джафарзаде был приговорен к трем месяцам лишения свободы.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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