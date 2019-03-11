Тяжелое ДТП в Сумгайыте: есть погибший и трое раненых

БАКУ /Trend/ - В Сумгайыте произошло ДТП с летальным исходом, сообщает в понедельник Trend.
Событие было зарегистрировано сегодня в 02:00 в поселке Джорат.
В результате столкновения двух автомобилей погиб один, и пострадали три человека. Раненые были доставлены в больницу скорой помощи Сумгайыта.
Один из пострадавших, с тяжелой черепно-мозговой травмой, был доставлен в Баку, остальные находятся в реанимации больницы скорой помощи Сумгайыта.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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