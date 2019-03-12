На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, есть убитый (ФОТО)

12 марта 2019 12:50 (UTC+04:00)

Шестеро вооруженных человек попытались нарушить азербайджано-иранскую госграницу, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

Инцидент произошел 12 марта в 00:07 на служебной территории погранзаставы вблизи села Остаир Ярдымлинского района Азербайджана.

Азербайджанские пограничники обнаружили нарушителей границы и приказали им остановиться. Однако преступники не подчинились и открыли огонь.

Пограничники применили оружие, и один из нарушителей границы был убит на месте. Другие нарушители, воспользовавшись темнотой и сложным рельефом территории, сбежали обратно.

Во время обыска, где произошел инцидент, были обнаружены наркотики, психотропные вещества, одно охотничье ружье, патроны к нему и гильзы.

В настоящее время сотрудники Госпогранслужбы и Военной прокуратуры продолжают необходимые оперативно-следственные меры.

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