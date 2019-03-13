От праздничных костров в Баку пострадали девять человек

13 марта 2019 10:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку накануне от праздничных костров пострадали девять человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на минздрав.

Пострадавшие были доставлены в Республиканский ожоговый центр для оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что накануне праздника Новруз отмечаются предшествующие ему четыре вторника (илахыр чершенбе), символизирующие четыре стихии - воду, огонь, ветер и землю.

Напомним, что 24 февраля 2010 года Генеральная ассамблея ООН единогласно приняла резолюцию "Международный день Новруз", согласно которой 21 марта считается Международным днем Новруза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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