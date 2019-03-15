Пожар в жилом доме в Баку, жильцы эвакуированы

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку на лестничной клетке на втором этаже пятиэтажного жилого здания произошел пожар, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Десять жителей дома были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Согласно информации, в здании сгорели пять погонных метров электрического кабеля и газовый счетчик.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.