Пожар в жилом доме в Баку, жильцы эвакуированы

15 марта 2019 09:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бинагадинском районе Баку на лестничной клетке на втором этаже пятиэтажного жилого здания произошел пожар, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Десять жителей дома были эвакуированы пожарными в безопасное место. Квартиры были защищены от огня.

Согласно информации, в здании сгорели пять погонных метров электрического кабеля и газовый счетчик.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

(Текст: Али Гасымов)

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