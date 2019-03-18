Шквальный ветер в Баку повалил вырванное с корнем дерево на два автомобиля (ФОТО)

18 марта 2019 10:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Шквальный ветер, который дует со вчерашнего вечера в Баку, повалил вырванное с корнем дерево на два автомобиля марок Prado и BMW, сказал в понедельник Trend начальник отдела охраны растений Хозяйственного объединения по озеленению Исполнительной власти Баку Орхан Мамедов.

По его словам, событие произошло на улице Тебриза, 105 в Наримановском районе столицы.

Мамедов сказал, что пострадали крыши автомобилей. На месте находятся сотрудники отдела.

Отметим, что сегодня в Баку дует холодный резкий ветер.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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