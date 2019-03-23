В результате ДТП в Баку четверо пострадавших (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В субботу утром на автомагистрали Баку-Алят произошла авария.

Как сообщает Trend, происшествие произошло на участке дороги, проходящем по территории поселка Сангачал Гарадагского района Баку.

Водитель автомобиля марки Mercedes, двигавшегося в направлении Баку, потерял управление и сошел с трассы, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие в ДТП при помощи бригады скорой медицинской помощи были доставлены в Клинический медицинский центр №1.

Как сообщили в субботу Trend из больницы, все четверо пострадавших являются членами одной семьи, проживающей в Агджабединском районе Азербайджана. Трое из них были обследованы и отпущены домой, а Равшанда Гасанова (1954 года рождения) размещена в реанимационном отделении - ее состояние расценивается как средней тяжести.

К месту происшествия привлечены сотрудники Государственной дорожной полиции, ведется расследование.

(Автор: Джейхун Алекберов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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