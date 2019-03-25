Тяжелое ДТП в Азербайджане: автомобиль сбил двух женщин

БАКУ /Trend/ - В Гёйчае две женщины – Асланова Нигяр Закир гызы (2001 года рождения) и Абдулрахманова Самира Рафиг гызы (1981 года рождения) были сбиты неустановленным автомобилем, сообщает в понедельник Trend.

ДТП произошло на одной из центральных улиц города.

Пострадавшие были госпитализированы в Гёйчайскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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