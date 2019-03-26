Минздрав о пострадавших в результате крупного пожара в Баку

БАКУ /Trend/ - При тушении пожара в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку пострадал пожарный МЧС, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.

С резаной раной правой руки он помещен в третью городскую Клиническую больницу.

В минздраве также сообщили, что на место происшествия привлечены шесть бригад скорой помощи.

Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".

Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.

Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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