Минздрав о пострадавших в результате крупного пожара в Баку

БАКУ /Trend/ - При тушении пожара в торговом центре «Диглас» в Низаминском районе Баку пострадал пожарный МЧС, сообщает во вторник Trend со ссылкой на минздрав.
С резаной раной правой руки он помещен в третью городскую Клиническую больницу.
В минздраве также сообщили, что на место происшествия привлечены шесть бригад скорой помощи.
Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас".
Пожар начался в одном из магазинов торгового центра.
Огонь распространился до четвертого этажа здания.
На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.
Работы по тушению пожара продолжаются.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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