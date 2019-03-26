Названа предварительная версия пожара в ТЦ в Баку

26 марта 2019 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по тушению пожара в ТЦ «Диглас» в Баку продолжаются. Об этом сказал во вторник журналистам начальник штаба Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов, передает Trend.

По предварительной версии, пожар начался в цветочном магазине.

По его словам, хотя пожар в здании локализован, работы по тушению огня в подвальном помещении продолжаются: «Пожар начался примерно в 08:12 утра. Через восемь минут пожарные бригады прибыли на место происшествия. Из-за плотного потока автомобилей на данной территории образовался затор, что помешало работе. Пожар уже локализован на первом, втором, третьем и четвертом этажах торгового центра, но работы по тушению пожара еще продолжаются в подвале здания».

Начальник штаба сказал, что к тушению пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц техники: «Часть подвала уже защищена от огня. Общая площадь пожара составляет более двух гектаров. Часть ТЦ уже была охвачена огнем, когда на место прибыли пожарные расчеты. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения. В основном, сгорели стройматериалы и одежда. Среди пожарных и спасателей никто серьезно не пострадал. Информации о пострадавших среди гражданских лиц нет».

Он подчеркнул, что ни на одном из этажей ТЦ не было противопожарной системы: «Вода доставляется с расстояния двух километров, что осложняет работу пожарных. Огонь широко распространился из-за того, что со стороны руководства объекта не было серьезного контроля над соблюдением правил безопасности. Точная причина пожара станет известна после расследования».

Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". К тушению пожара было привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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