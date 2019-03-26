В подвале загоревшегося ТЦ в Баку продолжаются работы по тушению пожара (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В подвале ТЦ «Диглас» в Баку продолжаются работы по тушению пожара, сообщает во вторник Trend.

Несмотря на то, что пожар в здании локализован, в подвальном помещении продолжаются работы по его тушению. Часть подвала уже защищена от огня. Общая площадь пожара составляет более двух гектаров.

К тушению пожара были привлечены более 100 человек личного состава и свыше 20 единиц техники. Кроме ТЦ сгорели и прилегающие к нему строения. В основном, сгорели стройматериалы и одежда.

Причина пожара будет известна после расследования.

Отметим, что сегодня утром на проспекте Гара Гараева в Низаминском районе Баку произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". К тушению пожара было привлечено большое количество пожарных бригад и вертолеты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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